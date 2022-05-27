Kadir Doğulu kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

27-28 Mayıs Afara programı konuklarından olan Kadir Doğulu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kadir Doğulu kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Kadir Doğulu'nun hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Abdulkadir Doğulu (d. 19 Nisan 1982, Mersin) ya da kısaca Kadir Doğulu, Türk oyuncu ve mankendir.

Kadir Doğulu 27-28 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Kariyeri:

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982'de Mersin'de doğdu. Okan Üniversitesi gastronomi bölümündeki kaydını oyunculuk nedeniyle dondurdu. İlk olarak 2010 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanmaya devam eden Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. Eylül 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta yayınlanmaya başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

Rol aldığı yapımlar:

2010-2011 : Küçük Sırlar : Ali Erarslan : Başrol oyuncusu : Kanal D/Star TV

2011-2013 : Pis Yedili : Güney Samyeli (Bayrampaşalı) : Başrol oyuncusu : Show TV

2013 : Bir Hikayem Var : Mert : Başrol

2013-2014 : Fatih Harbiye : Macit Arcaoğlu : Başrol oyuncusu : FOX/Show TV

2015 : Sevdam Alabora : Gökhan : Başrol oyuncusu : atv

2015-2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : III. Mehmed Giray : Yardımcı Oyuncu : Star TV

2016-2017 : Bana Sevmeyi Anlat : Alper Eren : Başrol oyuncusu : FOX

2019-2020 : Vuslat : Aziz Korkmazer : Başrol oyuncusu : TRT 1

2020 : Jet Sosyete : Kenan : Konuk oyuncu : Star TV

2021 : Aşkın Tarifi : Fırat Karasu : Başrol oyuncusu : Kanal D

2022- : Gecenin Ucunda :: Başrol oyuncusu : Star TV

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