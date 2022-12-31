Kadir Doğulu kardeşleri kim? Kenan Doğulu Kadir Doğulu kardeş mi? Kadir Doğulu'nun kardeşleri kimler? Kenan Doğulu Kemal Doğulu kardeş mi?

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Kadir Doğulu'nun hayatı merak konusu oldu. Kadir Doğulu'nun kardeşleri araştırılıyor. Peki, Kadir Doğulu kardeşleri kim? Kadir Doğulu Kemal Doğulu kardeş mi? Kadir Doğulu'nun kardeşleri kimler? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Kadir Doğulu merak konusu oldu. Kadir Doğulu'nun kardeşleri araştırılıyor. Peki, Kadir Doğulu kardeşleri kim? Kadir Doğulu Kemal Doğulu kardeş mi? Kadir Doğulu'nun kardeşleri kimler? Detaylar haberimizde...

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982'de Mersin'de doğdu. Okan Üniversitesi gastronomi bölümündeki kaydını oyunculuk nedeniyle dondurdu. İlk olarak, 2010 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanmaya devam eden Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. Eylül 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve 2013 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi, 30 Ocak 2017'de sona ermiştir.

KADİR DOĞULU KARDEŞLERİ KİM?

Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Kadir Doğulu, Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir.