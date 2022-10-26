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Kadir Doğulu kaç yaşında, kimdir? Kadir Doğulu nereli, eşi kim? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi!

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Kadir Doğulu kaç yaşında, kimdir? Kadir Doğulu nereli, eşi kim? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi!

Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde yer alan Kadir Doğulu'nun kaç yaşında olduğu merak edildi. Birçok yapımda yer alan Doğulu'nun hayatı, nereli olduğu haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Kadir Doğulu kaç yaşında, kimdir? Kadir Doğulu nereli, eşi kim? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?

25 Ekim 2022 Star Yayın Akışı25 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve 2013 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. Peki, Kadir Doğulu kaç yaşında, kimdir? Kadir Doğulu nereli, eşi kim? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Abdulkadir Doğulu (d. 19 Nisan 1982, Mersin) ya da kısaca Kadir Doğulu, Türk oyuncu ve mankendir.

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982'de Mersin'de doğdu. Okan Üniversitesi gastronomi bölümündeki kaydını oyunculuk nedeniyle dondurdu. İlk olarak, 2010 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanmaya devam eden Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. Eylül 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan, Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve 2013 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanmaya devam eden Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılında atv'de yayımlanan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

Kadir Doğulu'nun kardeşleri; Kemal Doğulu, Asuman Doğulu, Mehmet Doğulu ve Deniz Doğulu

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile 2016'da evlendi.

2010-2011 Küçük Sırlar

2011-2013 Pis Yedili

2013-2014 Fatih Harbiye

2015 Sevdam Alabora

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl

2016-2017 Bana Sevmeyi Anlat

2019-2020 Vuslat

2020 Jet Sosyete

2021 Aşkın Tarifi

2022- Gecenin Ucunda

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Neslihan Atagül Gecenin Ucunda Kadir Doğulu Gündem Magazin Haberler

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