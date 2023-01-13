Kadir Çöpdemir kimdir, nereli? Kadir Çöpdemir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Kadir Çöpdemir'in hayatı ve biyografisi!

Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Kadir Çöpdemir oldu. Kadir Çöpdemir'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Kadir Çöpdemir kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Kadir Çöpdemir ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Kadir Çöpdemir oldu. Kadir Çöpdemir hakkında, Kadir Çöpdemir kimdir? Kadir Çöpdemir kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Kadir Çöpdemir'in hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

KADİR ÇÖPDEMİR KİMDİR?

Kadir Çöpdemir, (d. 1 Eylül 1967, Elazığ), Türk . İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur.

"Maksat Muhabbet" isimli programı yıllarca Süper FM, Klas FM, Roket FM gibi radyolarda başarıyla sürdürmüştür. 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisinde "kirli" karakterini canlandırmıştır.

Meslek hayatına Süper FM'de radyoculuk yaparak başlamıştır. NTV'de "Gerçeğin Ta Kendisi" adlı programı yaptı. Beyazıt Öztürk ile "Biri Bana Anlatsın" adlı programını sundu. 2007 yılından itibaren bir tematik haber-belgesel kanalı olan NTV'de "Hiç Bunları Kendine Dert Etmeye Değer mi?" isimli bir talk show'u Demet Akbağ ile sunmaya ve ulusal bir kanal olan Atv'de cumartesi geceleri 12'den sonra "Maksat Muhabbet" isimli talk show programına başlamıştır. 2008 yılında da aynı programları sürdürmüştür.

2010 Mart ayında TRT Haber kanalında "Söz Millette" adlı bir sokak röportajları programını sunmaya başlamıştır. Şu zamanlarda TRT'de "Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor" adlı talk-show programı yapmıştır.

13 Ağustos 2013'ten beri, Pascal Nouma ile birlikte Metro FM'de Aragaz adlı radyo programını sunmaktadırlar.