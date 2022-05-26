Kadir Çöpdemir hangi radyoda? Kadir Çöpdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Kadir Çöpdemir hangi radyoda, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk özel radyosu Süper FM'in ilk DJ (disc-jokey)'i olarak Türkiye'de ilk ses veren radyocusu olan Kadir Çöpdemir hangi radyoda? Kadir Çöpdemir kaç yaşında, nereli?

KADİR ÇÖPDEMİR HANGİ RADYODA?

Kadir Çöpdemir Metro FM'deki "Ara Gaz" radyo programında, kendine has tarzı ve Hacı Darth Vader, Dilber Kortaylı gibi ikonik tiplemeleriyle gündemi hiç olmadığı kadar eğlenceli bir şekilde yorumluyor! Hafta içi her sabah 08:00-10:00 arası, işe gidiş trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde radyo dinleyicilerini hem keyifli bir dünya turuna çıkarıp, güncel konulardan haberdar ediyor hem de yeni başlayan güne kahkahalarla hazırlıyor!

KADİR ÇÖPDEMİR KİMDİR?

Kadir Çöpdemir, (d. 1 Eylül 1967, Elazığ), Türk . İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur.

"Maksat Muhabbet" isimli programı yıllarca Süper FM, Klas FM, Roket FM gibi radyolarda başarıyla sürdürmüştür. 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisinde "kirli" karakterini canlandırmıştır.

Meslek hayatına Süper FM'de radyoculuk yaparak başlamıştır. NTV'de "Gerçeğin Ta Kendisi" adlı programı yaptı. Beyazıt Öztürk ile "Biri Bana Anlatsın" adlı programını sundu. 2007 yılından itibaren bir tematik haber-belgesel kanalı olan NTV'de "Hiç Bunları Kendine Dert Etmeye Değer mi?" isimli bir talk show'u Demet Akbağ ile sunmaya ve ulusal bir kanal olan Atv'de cumartesi geceleri 12'den sonra "Maksat Muhabbet" isimli talk show programına başlamıştır. 2008 yılında da aynı programları sürdürmüştür.

2010 Mart ayında TRT Haber kanalında "Söz Millette" adlı bir sokak röportajları programını sunmaya başlamıştır. Şu zamanlarda TRT'de "Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor" adlı talk-show programı yapmıştır.

13 Ağustos 2013'ten beri, Pascal Nouma ile birlikte Metro FM'de Aragaz adlı radyo programını sunmaktadırlar.

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