Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kadir Albayrak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kadir Albayrak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kadir Albayrak kimdir? Kadir Albayrak kaç yaşında, nereli? Kadir Albayrak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kadir Albayrak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kadir Albayrak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kadir Albayrak kimdir? Kadir Albayrak kaç yaşında, nereli? Kadir Albayrak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

Kadir Albayrak (18 Şubat 1949, Tekirdağ), Türk bürokrat ve siyasetçi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir.