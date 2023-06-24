Samsun'da refüjlerin çiçeklendirme ve bakım işlemlerini yapan kadınlar, yakıcı güneş altında ekmek mücadelesi veriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Daireler Başkanlığı tarafından yılda 2 defa gerçekleştirilen çiçeklendirme işleminde, 1 milyon 100 bin çiçek diken kadınlar, şehrin güzelleşmesine katkı sağlıyor.

Kadınların yakıcı güneş altında ekmek mücadelesi: Şehri onlar süslüyor

SAMSUN - Yakıcı güneş altında ekmek mücadelesi veren kadınlar, refüjlerin çiçeklendirme ve bakım işlemlerini yaparak şehri güzelleştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Daireler Başkanlığı tarafından yılda 2 defa refüjlerde çiçeklendirme işlemi yapılıyor. 2022 yılının Kasım ve Aralık, 2023 yılının ise Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 1 milyon 100 bin çiçek diken emekçi kadınlar, herkesin takdirini kazanıyor.

Yaklaşık 12 kadının yoğun mesai harcamasıyla refüjler rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Yaz aylarında refüjlerin ve yol kenarlarının daha estetik bir görünüme kavuşması için begonya, kırmızı açan ateş çiçeği, horozibiği, tilkikuyruğu, dana gözü gibi çiçekleri toprakla buluşturan kadınlar, ayrıca çiçeklerin canlı kalması için sürekli bakım ve onarım işlemleri yapıyor.

İşlerini severek yaptıklarını belirten kadınlar, Samsun'un güzelleştirdiklerini ve aşırı sıcaklara rağmen yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ettiler. İklim şartlarına rağmen işlerini en güzel şekilde yaparak şehri süslediklerini kaydeden kadın işçiler, dikmek için büyük uğraş verdikleri çiçekleri koparmamaları ve zarar vermemeleri hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundular.