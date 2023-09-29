'KADINLARIN ÜRETKENLİKLERİNİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 5'inci Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nin açılışına katıldı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın haşhaşıyla, sucuğuyla, lokumuyla bin bir güzelliği olduğunu ifade etti. Afyonkarahisar'ın, 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak tescillendiğini dile getiren Bakan Göktaş, "Böylelikle Afyon 41 tescilli ürünüyle, milli kültürümüzün tanıtılmasında çok çok önemli bir rol oynuyor. Sizlerin bu başarısı, Anadolu kültürünün etki alanının genişlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Afyon özellikle kadınları da pek çok şekilde üretkenliğe teşvik etmektedir. Bakanlık olarak biz de kadınların üretkenliklerinin her zaman yanında olduk" dedi.

'EV İÇİ EMEĞİN EKONOMİK BİR DEĞER KAZANMASINA İMKAN SAĞLIYORUZ'

Kadın kooperatiflerini desteklediklerini ve Türkiye'nin her şehrinde kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük ettiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Kadın emeğine bu şekilde destek veriyoruz ve dikkati çekiyoruz. Ev içi emeğin ekonomik bir değer kazanmasına imkan sağlıyoruz. Yerel lezzetler kadınlar emeğiyle küresel kazançlara dönüşüyor. Unutulmaz lezzetlerimizi dünyaya taşıyan, Afyon yemeklerini ve güzelliklerini dünyaya taşıyan bu güzel festivalin bereketli ve aslında daha sık bir şekilde yapılmasını, dünyanın farklı şehirlerinde de yapılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışın ardından programlarını basına kapalı sürdürdü.