Kadınların Kurduğu Darbuka Ritim Grubu İlgi Görüyor

Kadınların kurduğu darbuka ritim grubu ilgi görüyor

EDİRNE Edirne'de kadınların kurduğu 'Günebakanlar' darbuka ritim grubu, görenlerin ilgisini çekiyor. Kadınlar darbukaya her vurduğunda, kadınların yapabileceklerinin sınırı olmadığını gösterip cesaret veriyor.

Edirne'de bir araya gelen dört kadın, ritim grubu kurma kararı aldı. Darbukalarını aldıktan sonra kendi aralarında çalışmalara başlayan kadınlar, 'Günebakanlar' ritim grubunu kurdu. Gün geçtikçe gruba katılan kadınların sayısı 40'a ulaştı. Haftanın belirli günleri bir araya gelen kadınlar, hem darbuka çalıp müzik bilgilerini geliştiriyorlar hem de çaldıkları eğlenceli müzikler eşliğinde dans ediyor.

Sergiledikleri performansla yoğun ilgi gördü.

Edirne Barış Parkı'nda bir araya gelen Günebakanlar darbuka ritim grubunun üyeleri, sergiledikleri performansla yoğun ilgi gördü. Erkeklere özgü bir çalgı aleti olarak bilinen darbukayı başarıyla çalabilen kadınlar; kadınların yapabileceklerinin sınırı olmadığını ve kadınların her işin altından kalkabileceğini göstermiş oldu.

400 kadın aynı anda darbuka çalıp konser vermeyi hedefliyor

Halkın takdirini kazanan kadınlar, 400 üyeye ulaştıklarında konser vermeyi hedefliyor. 4 kadın olarak çıktıkları bu yolculukta 40 kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten grubun üyesi Sevgi Eryavaş, "Her geçen gün büyüyoruz, 400 kadın üyemizle büyük bir konser vermeyi hedefliyoruz." dedi. Melis Arslan da, çok eğlenceli vakitler geçirdiklerini söyledi. Grubun diğer üyesi Şengün Yılmaz, "sağlıkla, müzikle" kalın diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.