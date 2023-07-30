Kütahya'nın Gediz ilçesinde kurulan Elif Ana Kadın Girişimi Kooperatifi, Türkiye genelinde satış yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Kooperatif, kadınların üretim ve istihdamda daha aktif rol almasını hedefliyor.

Kadınların istihdam edildiği kooperatifin yıllık hedefi 80 ton tarhana üretimi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan ve iki yıldırım Tarhana Festivalinde yerini alan kadın girişimcilerin kurduğu Elif Ana Kadın Girişimi Kooperatifinin ürettiği yöresel ürünler, Türkiye'nin bütün şehirlerinde satışına sunulacak.

Kadınların üretimdeki gücünü gösterebilmesi için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin çabaları ile kurulan kooperatif Gedizli kadınların üretim ve istihdamda daha aktif rol almaları hedefliyor. Bu çerçevede ülke çapında gerçekleştirilen bütün fuar ve organizasyonlarda yerini alan kadınlar, üyelerinin hem kazanç olarak hem de bilgi ve tecrübe olarak daha ileriye taşıma gayretindeler.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesi çerçevesinde kurulan Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, Tarhana Festivalinde tanıtım standı açtı.

Stantta Başkan Vedat Öztürk, "Kadınların üretimdeki gücünü gösterebilmesi için bir kadın kooperatifi kurabilir miyiz diye düşünürken, her geçen biraz daha büyüyoruz" dedi.

Öztürk, "Oda olarak yaptığımız Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesi ile dezavantajlı grup dediğimiz, ev ekonomisine katkı sağlayacak kadınlarımızın istihdamına imkan sağlamak. Projemizin sonuna geldik. Deneme üretimlerine başladık. Yıllık en az 70-80 ton olmak üzere 10 kadın istihdamı ile bu işi daha ileriye götüreceğiz.

Proje çerçevesinde Gediz Tarhanasının coğrafi işaretini tescil ettirdiklerini ifade eden Öztürk, "Oda olarak bünyemizde kurduğumuz kadın kooperatifi ile amacımız kadın istihdamını sağlamak ve yöresel ürünümüz tarhanayı ön plana çıkarmak. Yapmış olduğumuz anlaşma ile tüm ülkede bulunan tarım kredi marketlerinde Gediz Elif Ana Tarhanasının satışı gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Zeliha Aktürk, "Ticaret ve Sanayi Odamızın desteği ile 2022 yılında Tarhana Fabrikamızı Erdoğmuş Köyünde kurduk. Üretimimizi orada yapıyoruz. Üretilenler ile festivalimizde yer aldık. Kooperatif olarak ileriki dönemlerde tarhana haricinde sezonluk farklı yöresel ürünlerin üretimine başlayacağız. Bize yardımcı olan başkanımız, kadın girişimcilerimiz, köy muhtarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yolda başarılı olacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gediz'deki Kadın Girişimciler Kooperatifini Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ile kurduklarını ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ummuhan Keskin, "Coğrafi işareti alınmış olan Meşhur Gediz Tarhanamızı, evlerde üretim yapan kadınlarımızla birlikte onlara destek olmak için, tarhanamızı geleceğe aktarabilmek adına kadın kooperatifi bünyesinde tarhana üretimi yapıyoruz. Hem kadınlarımıza destek oluyoruz hem de bunu meslek haline getirebilmek için üretimlere devam ediyoruz.2 senedir kadın girişimci kooperatifi olarak festivalde yer alıyoruz. Üretimimizi ve kapasitemizi arttırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Evlerde üretilen erişte, turşu gibi ev hanımlarına ve ekonomilerine destek olacak ürünleri de kooperatif bünyesine alarak onlara destek oluyoruz" dedi.