Kadınların elinden çıkan ele emeği göz nuru çiçekler satışa hazırlanıyor

DENİZLİ - Denizli'de Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki çiçekçilik kursuna katılan geneli ev hanımları ve emeklilerden oluşan kursiyerler, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yeni bir kazanç kapısını oluşturuyor.

Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faliiyet gösteren çiçekçilik kursuna geneli ev hanımları ve emeklilerden oluşan kursiyerler ilgi gösteriyor. Kurum tarafından alınan malzemeler ile çiçek yapan kursiyerler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kent genelinde düğün salonlarını, evlilik teklfilerinde kullanılan gereçleri ve araç süslemeleri de dahil birçok şey için hazırlanan çiçekler, kursiyerler tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Şehri ve kutlama alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak ve daha rengarenk bir alan oluşturmak için projeler üreten Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi ise hem ihtiyaç duyduğu çiçek ve bitkileri satın almak yerine kendi üretiyor hem de kursiyerlere kazanç sağlıyor.

"Çiçek süslemeleri ve benzeri tasarımlar yapıyoruz"

Kursa her yaştan katılım olduğunu ve bazı kursiyerlerin öğrendiklerini gelir haline dönüştürdüğünü anlatan Ayşegül Çetin Candoğan, "Burada kursiyerlerle birlikte döner sermaye yapıyoruz. Merkezefendi halk eğitim merkezi burada ki bütün ihtiyacımız olan malzemeleri alıyor. Bizde alınan malzemelerle çiçekler dekorasyonlar yapıyoruz. Buradan gelen kazançla ile öğrencilerimize katkı payı olarak bir miktar dağıtılıyor. Burada her yaşta öğrencimiz var. Öğrencilerimiz arasında 65-70 yaşa kadar öğrencimiz var. Hobi amaçlı geliyorlar aynı zamanda yaptığı işlerden para kazanıyorlar. Aynı zamanda evlerine dekorasyon amaçlı çiçekler yapıyorlar. Biz genelde organizasyon şirketlerine çalışıyoruz. Düğünlerde kullanılan çiçekleri yapıyoruz, organze çiçekler, nikah şekerleri, çiçek süslemeleri ve benzeri tasarımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeter ki isteyerek gel, severek yapın"

Güzel vakit geçirdiklerini ve kendileri için kazanç kapısı olduğunu söyleyen kursiyer Emine Yıldız, "Geçen yıl geldim. Ardından bir süre rahatsızlaştım o dönemde bırakmıştım ama iyileştikten sonra tekrar geldim. Burada orkide, gül ve benzeri şeyler yapıyorum. Öğrenmenin yaşı önemli değil, ne yaparsan yap yaş önemli değil. Yeter ki isteyerek gel, severek yapın. Burada yaptığım ürünleri ailemin de hoşuna gidiyor" dedi.

"Döner sermayeye bağlı bir kurs"

Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Harun Maden, "Kadınlarımız burada çiçek tasarımları yapıyorlar. Döner sermayeye bağlı bir kurs. Burada ki çiçeklerimiz oldukça kaliteli ve değişik bir malzemeden yapılıyor. Toz almayan, solmayan sağlam bir malzemeden yapılıyor ve genelde düğün salonlarına, organizasyon şirketlerine veya evin dekorasyon amaçlı isteyenlere çiçeklerimizi satıyoruz. Oldukça yoğun bir kurstur. Burada kursiyerlerimiz tarafından yapılan ve özellikle okullar için hazırladığımız, öğretmenler gününde öğrencilerin öğretmenlerine verebilecek bir çiçektir. Öğrencilerimiz bunlardan birer tane alıp kocaman bir çiçek demeti oluşturabilirler. Bütün okullara ve öğrencilerimizi böylelikle duyuralım. Almak isteyenleri Merkezefendi Halk Eğitimi bekliyoruz" diye konuştu.