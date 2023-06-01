Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

BİNGÖL - Bingöl'de "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" Projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Aile Destek Merkezilerinden hizmet alan kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kalkınma Ajansları marifetiyle yürüttüğü 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı proje çağrısına "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" Projesi ile başvuruda bulundu. Başvuru sonucu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezilerinden hizmet alan 600 kadına yönelik istihdamı arttırmak ve kadınların ekonomik güçlenmesini sağlamak için Fırat Kalkınma Ajansının da desteğiyle seramik atölyesi, bakır işleme atölyesi, stilistlik ve modelistlik atölyeleri, epoksi reçine ve keçe tablo atölyesi kuruldu. Bu atölyelerde çeşitli eğitimler alan ve üretim yapan kadınların el emeği göz nuru ürünleri, alışveriş merkezi önünde açılan statlarda sergilendi.

Projenin amacının kadınlara destek olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Bu projede aile destek merkezleri aracılığıyla 600 dezavantajlı kadına üretim ve girişimcilikle ilgili atölyeler kuruldu ve eğitimler verildi. Bu atölyelerde bakır işlemeciliği, seramik, ilçelerde stilistlik ve modelistlik atölyeleri kuruldu. Projenin çıktılarını halka sunuyoruz kadınlara destek olması bağlamında. Hem de projenin kapanışını gerçekleştiriyoruz" dedi.