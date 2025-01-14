İstanbul'da, müşterilerini sarhoş edip ve ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü yakalandı. Birçok kişi, İstanbul'da kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksi sürücüsünün kim olduğunu merak ediyor. Taksi sürücüsünün tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Peki, Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Detaylar haberimizde...

KADINLARI BAYILTIP TACİZ EDEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ekipleri, bir taksi sürücüsünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede şüphelinin B.N, isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI MI?

Tespit edilen şüpheli şahıs 13 Ocak 2025 tarihinde bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.