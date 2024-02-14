Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri evleri nelerdir? Akciğer kanseri 4. evre belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Akciğer kanseri ikinci en yaygın kanser türüdür. Sigara kullanmayan kadınların akciğer kanserine yakalanma olasılığı sigara kullanmayan erkeklerden daha fazladır. Bu nedenle "Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri nelerdir?" sorusu da sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yerini almakta. Peki, Akciğer kanseri evleri nelerdir? Akciğer kanseri 4. evre belirtileri nelerdir?

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Giderek Artan Öksürük. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan öksürük, çoğunlukla başka nedenlere bağlı olduğu düşünülerek yeterince önemsenmiyor.

Akciğer kanserinin başlıca belirtileri şunlardır:

2 veya 3 hafta sonra hala geçmeyen bir öksürük



Ağırlaşan uzun süreli öksürük

Göğüs Ağrısı

Nefes Darlığı

İştahsızlık ve Kilo Kaybı

Ses Kısıklığı ve Yutma Güçlüğü

Halsizlik

Parmaklarda Çomaklaşma

Vücut Ağrısı

Nefes alırken veya öksürürken ağrı veya ağrı

İştah kaybı veya açıklanamayan kilo kaybı

Akciğer kanserinin daha az görülen semptomları şunları içerir:

Parmaklarınızın görünümünde daha fazla kavislenme veya uçlarının büyümesi gibi değişiklikler

Yutma güçlüğü (disfaji)veya yutma sırasında ağrı

Hırıltı

Boğuk bir ses

Yüzünüzün veya boynunuzun şişmesi

Kalıcı göğüs veya omuz ağrısı

KADINLARDA AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Cinsiyetten bağımsız olarak herkes akciğer kanseri gelişimi için aynı risk faktörlerini paylaşır. Bu, özellikle tütün dumanına kronik maruziyet için geçerlidir; yüzde 85 ila 90.

Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri de hemen hemen erkeklerle aynıdır.

Ancak bu benzerliklere rağmen, kadınlarda akciğer kanserinin görünümünü ve tedavi seçeneklerini etkileyebilecek bazı farklılıklar bulunmakta.

Kadınlarda akciğer kanseri belirtileri erkeklerde görülenlere benzer. Bunlar şunları içerebilir:

nefes darlığı

ses kısıklığı

kalıcı, kötüleşen öksürük veya hırıltı

kan tükürme

göğüs ağrısı

yutma zorluğu

açıklanamayan kilo kaybı

yorgunluk

tekrarlayan akciğer enfeksiyonları

Akciğer kanseri türünde kadın ve erkek farklılıkları

Hem erkekler hem de kadınlar akciğer kanserine duyarlıyken, aynı tiplere eşit derecede duyarlı değiller.

İki ana akciğer kanseri türü vardır:

küçük hücreli akciğer kanseri

küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle en agresif ve hızlı ilerleyen tiptir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserinin daha yaygın şeklidir. Üç tip vardır:

adenokarsinom

skuamöz hücreli akciğer kanseri

büyük hücreli akciğer kanseri

Kadınlar akciğer kanseri geliştirdiğinde, adenokarsinom ile ortaya çıkma olasılıkları erkeklerden daha fazladır. Öte yandan, sigara içenlerde en sık görülen tip olan skuamöz hücreli akciğer kanserine erkekler kadınlardan daha yatkındır.

Bu akciğer kanserleri arasındaki önemli bir fark, skuamöz hücrenin daha fazla semptom üretmesi ve tespit edilmesinin daha kolay olması, böylece erken teşhis için en büyük fırsatı sağlamasıdır. Erken teşhis, en iyi görünümü sağlamaya yardımcı olabilir.

AKCİĞER KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatarak, "Akciğer kanseri için sinsi bir kanser tanımlaması yapıyoruz ama insanlar belli başlı belirtilere karşı uyanık olup zamanında önlem alabilir. Örneğin öksürüğün çok iyi takip edilmesi gerekir. Öksürük karakterinin değişmesi önemli bir belirti olabilir. Öksürük sayısı artmıştır ya da kişi sadece gündüz öksürürken gece de öksürmeye başlamıştır. İnsanlar genelde kan gördükleri zaman korkarlar ama öksürünce umursamazlar. "Öksürüyorum sigarandır" derler. Oysa öksürüğün kalple mi akciğerle mi ilişkili olduğunun araştırılması gerekir. Balgamda kanama veya çok kirli balgam çıkarma da akciğer kanserinin bir başka belirtisi olabilir. Öte yandan akciğer kanseri çok çeşitli klinik belirtiler verebilir ancak en sık görülen belirtileri sıklık sırasına göre şöyle sıralayabiliriz. Uzun süren ve karakteri değişen öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi (kanlı balgam çıkarma), kemiklerde lokalize ağrı, ses kısıklığı, parmakların bombeli hale gelmesi (çomaklaşması), ateş, halsizlik, vena cava superior sendromu (VCSS-yüz ve boyunda şişlik oluşur), disfaji (yutma güçlüğü)." dedi.

Erken teşhis için bilinmesi gerekenler:

Demirhan, erken teşhisin diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Akciğer kanserini erken evrede yakalamak için bilinçli ve kişiye uygun checkup yapılması ve bunun da akciğer filmi ve düşük doz akciğer tomografisi ile yapılması gerekir. Özellikle uzun süredir tütün ve tütün ürünü kullanan 40 yaş üstü kişiler, ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanlar düzenli olarak hekim kontrolünde olmak zorundalar. Risk altında oldukları için bu kişilere kesinlikle düşük doz akciğer tomografisi öneririm. Eğer çok küçük boyutta bir lezyon tespit edilirse genellikle bunu akciğerde nodül olarak tanımlarız 3 ayda bir veya duruma göre 6 ayda bir akciğeri düşük doz tomografi ile takip ederiz. Ama düşük doz tomografi olması büyük önem taşıyor çünkü hastalar radyasyona maruz kalıyor. Tomografi ilaçsız çekilse bile hasta radyasyon alır. Erken tanıda bize yol gösteren uluslararası bir formül vardır bu yöntem yüzde 100 olmasa da bizlere bir fikir vermekte. Filmde patoloji saptandığı zaman sigara içimi ve yaş durumu da göz önünde bulundurulur. Sıkıntılı durumları erken tespit etmek için PET CT de önerilebilir. Lezyon tanısı için biyopsiye kadar giden bir sürece de gidebilir eğer ameliyata uygunsa mutlaka cerrahi tedavi tercih edilmelidir." şeklinde konuştu.

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ

Evre 1: Kanser, henüz 5 cm veya daha küçük boyuttadır. Lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Evre 2: Kanser, lenf bezlerine yayılmamıştır ama 5 cm'den büyük veya göğüs kafesine veya diyaframa yakın bir yerdedir. NOT: Kanser, 7 cm daha küçükse, lenf düğümlerine veya bronşların yakınlarına yayılmışsa ikinci evre olarak kabul edilir.

Evre 3A: Kanser, akciğerlerin arasındaki lenf düğümlerine yayılmış veya soluk borusunun ikiye ayrılan bölümüne yakındır.

Evre 3B: Kanserin, göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerinde veya köprücük kemiğinin üstünde veya daha geniş (kalp, nefes borusu gibi) ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde veya soluk borusunun ikiye ayrıldığı bölgeye yakın görülmektedir.

Evre 4: Kanser, her iki akciğerde, akciğeri ve kalbi çevreleyen sıvıda veya karaciğer, beyin, kemik gibi vücudun diğer bölümlerine sıçradığı görülmektedir.