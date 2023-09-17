Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bir araya gelen kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi. Etkinlik, kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR, Elazığ ve Batman'da 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bir araya gelen kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi.

Diyarbakır'da 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında Kayapınar ilçesinde bulunan Rojava Parkı'nda bir araya gelen kadınlar Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'na kadar süren yaklaşık 10 kilometrelik, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Çilem Aydın, İzmir 'de 2013 yılında başlayan etkinliğin bu yıl 11'incisini, yine Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirten Aydın, "Etkinliğimiz 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında gerçekleştiriliyor. Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir" dedi.

ELAZIĞ'DA 150 KADIN BİR ARAYA GELDİ

Elazığ'da da yaklaşık 150 kadın renkli kıyafetler giyip bisikletlerini balon, çiçek ve oyuncaklarla süsleyerek Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik kapsamında kent merkezinde trafiğe kapatılan güzergahta bisiklet sürdüler. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ temsilcisi Mehtap Yavuz, "Elazığ'da 7'ncisini düzenlediğimiz Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğiyle her yıl bisikletli kadınlara dikkat çekiyoruz. Bu etkinlik, iki önemli amacı bir araya getiriyor. İlk olarak, kadınları bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve günlük hayatlarında bisiklet kullanmalarının normal olduğunu göstermek istiyoruz. Bu amacımızı büyük ölçüde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci amacımız ise yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını vurgulamak. Bu etkinlik yıl boyunca sürdürdüğümüz bisiklet turlarının sadece bir örneği" diye konuştu.

Batman'da da ikincisi düzenlenen bisiklet turu için Kadınlar 8 Mart Kadınlar Parkı'nda bir araya geldi.

Kadınlar adına açıklamayı Ayşegül Salim ve Aynur Kartal yaptı. Açıklamada, bisikletin günlük yaşamın bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

Etkinlik grubun şehir turu atmasının ardından son buldu.