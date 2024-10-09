Kadınlar Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA ülkelerine bağlı Kadın futbol takımları arasında düzenlenen ilk uluslararası futbol organizasyonudur. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den de takımlar katılıyor. Peki, Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi hangi YouTube kanalında? Detaylar...

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA ülkelerine bağlı Kadın futbol takımları arasında düzenlenen ilk uluslararası futbol organizasyonudur. Organizasyon 2001-02 sezonunda kadınların futbola ilgisini artırmak için düzenlenmiştir.

Turnuva UEFA Kadınlar Kupası ismiyle başlamış, 2009-10 sezonunda ise turnuvanın formatı yenilenmiştir. Buna bağlı olarak da ismi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi olarak yeniden düzenlenmiştir ve yeni bir logo hazırlanmıştır. 2009-10 sezonuna kadar final maçı rövanşlı oynanmakta iken bu sezondan itibaren tek maç üzerinden oynanmaya başlamıştır.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı yayınlanmaktadır.