Kadınlar Konak'ta Şiddete Hayır Diyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Konak'ta düzenlenecek etkinliklerde kadınlar, şiddete karşı bir araya geliyor. Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirilecek basın açıklaması, söyleşi ve sergi etkinliklerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar, şiddete hayır demek için Konak'ta tek yürek oluyor. Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları işbirliğinde düzenlenen "Eşitlikten ve Laiklikten Vazgeçmiyoruz" başlıklı Canan Güllü söyleşisi öncesi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katılacağı basın açıklaması yapılacak.

Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları işbirliğinde 24 Kasım'da düzenlenen etkinliklerle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekilecek. Basın açıklaması, resim sergisi ve söyleşiden oluşan peş peşe etkinliklerde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan ve birliğe bağlı 109 kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri yer alacak.

KADININ SESİ DUYULACAK

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Eşitlikten ve Laiklikten Vazgeçmiyoruz" başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirecek. 24 Kasım tarihinde yapılacak söyleşi Türkan Saylan Kültür Merkezinde saat 14.00'te başlayacak. Söyleşi öncesi ise Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve 109 kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

ŞİDDETE HAYIR DEMENİN BİR YOLU SANAT

24 Kasım'da Türkan Saylan Kültür Merkezi bir de sergiye ev sahipliği yapacak. Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği (TÜRKSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi ressam Sevinç Yurtseven'in sergisi, etkinlik fuayesinde açılacak.