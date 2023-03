Kadınlar Günü sözleri ve mesajları 2022: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! En iyi, güzel, duygusal, anlamlı ve etkili Dünya Kadınlar Günü sözleri!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutu olsun! İlk olarak 1857 yılında 120 kişinin ölümü ile sonuçlanan ABD'de tekstil fabrikası grevi sonrası kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en sevilen, en popüler kadınlar günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve güzel mesajlar...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

- Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

- "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." Bernard Shaw

- "Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya.." Virginia Woolf

- Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

- Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

- Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

- Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

- Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

- Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

- Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

- "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

- Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

- Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

- Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.

Kadınlar Günü sözleri ve mesajları 2022: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! En iyi, güzel, duygusal, anlamlı ve etkili Dünya Kadınlar Günü sözleri!

EN GÜZEL 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." Robin Williams

- Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

- Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır.) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının gününü kutlarım.

- "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Francois Truffaut

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

- "Bir kadın hak ettiği yaştadır." Coco Chanel

- "Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Mustafa Kemal Atatürk

- "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

- Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

- Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

- Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

- Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

- Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Kadınlar Günü sözleri ve mesajları 2022: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! En iyi, güzel, duygusal, anlamlı ve etkili Dünya Kadınlar Günü sözleri!

EN GÜZEL 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

- "Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

- "İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

- "Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

- Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

- Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

- "Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

- "Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

- "Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

- "Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

- "Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

- "Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

- "Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

- "Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

- "Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

- "Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

- "Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

- "Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

- Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

- "Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

- "Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

- "Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

- "Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

- "Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

- "Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates