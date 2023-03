Mart ayının ilk günlerinde Kadınlar Günü bir kez daha gündeme geldi. Tarihi trajik bir olaya dayanan Kadınlar Günü'nde kadınların toplumdaki yeri ve önemi bir kez daha tüm dünyaya anlatılıyor. Peki, Kadınlar günü ne ifade eder? Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı? Kadınlar günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

KADINLAR GÜNÜ NE İFADE EDER?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar günü her yıl çeşitli etkinlikler ile 8 Mart tarihinde Türkiye ve dünyada kutlanıyor. Bu yıl 8 Mart Dünya kadınlar günü 8 Mart Çarşamba günü kutlanacak.

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınlar günü, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi, ve yine bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden, ancak gerek Dünya Kadınlar Gününün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangını'dır.

Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.