Kadınlar dünya kupasının başlaması ile birlikte karşılaşmaların nerede oynanacağı Kadınlar dünya kupası nerede oynanıyor? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Kadınlar dünya kupası nerede oynanıyor? Kadınlar dünya kupası maçları nerede, hangi ülkede oynanacak?

Kadınlar dünya kupası nerede oynanıyor araştırması, Kadınlar dünya kupasını sıkı takip eden sporseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Karşılaşmaların nerede, hangi ülkede yapılacağı birçok detay ile birlikte merak ediliyor. Peki, Kadınlar dünya kupası nerede oynanıyor? Kadınlar dünya kupası maçları nerede, hangi ülkede oynanacak?

KADINLAR DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANIYOR?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmaları 20 Ağustos tarihlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dokuz şehrinde düzenlenecek. Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmaları ülkemizde TRT ekranlarında yayınlanıyor. 20 Temmuz tarihinde oynanacak olan Yeni Zelanda - Norveç karşılaşması bulunuyor.

KADINLAR DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Zelanda - Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası karşılaşması ise TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Karşılaşma 20 Temmuz saat 10:00 başlayacak. Ayrıca maç Auckland'da, Eden Park Stadyumu'nda oynanacak.