Kadınlar dünya kupası, birçok sporsever tarafından heyecanla bekleniyor ve yaklaşan tarihler ile birlikte Kadınlar dünya kupası nerede, hangi kanalda? Sorusu gündemdeki yerini alıyor. Peki, Kadınlar dünya kupası nerede, hangi kanalda? Kadınlar dünya kupası başladı mı, nerede yayınlanıyor?

Kadınlar dünya kupası nerede, hangi kanalda? Sorusu, yakın zamanda başlayacak olan Kadınlar dünya kupası ile birlikte konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yerini aldı. Kadınlar dünya kupası başladı mı, nerede yayınlanıyor? Sorusu da en çok merak edilen konular arasında buluyor ve araştırmalar sürüyor. Peki, Kadınlar dünya kupası nerede, hangi kanalda? Kadınlar dünya kupası başladı mı, nerede yayınlanıyor?

KADINLAR DÜNYA KUPASI NEREDE, HANGİ KANALDA?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmaları ülkemizde TRT ekranlarında yayınlanıyor. 20 Temmuz tarihinde oynanacak olan Yeni Zelanda - Norveç karşılaşması bulunuyor. Yeni Zelanda - Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası karşılaşması ise TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Karşılaşma 20 Temmuz saat 10:00 başlayacak. Ayrıca maç Auckland'da, Eden Park Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.