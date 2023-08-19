Kadınlar, Çatışma Çözümü ve Barış Toplantısında Bir Araya Geldi

Yerel yönetim mekanizmalarında görev yapan kadınlar, Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, kadınların siyaset yaparken karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı ve iletişim yöntemleri üzerine detaylı bir inceleme yapıldı. Katılımcılar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Yerel yönetim mekanizmalarında görev yapan kadınlar, Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Prof. Dr. Nur Bekata Mardin ; 'Çatışma Çözümü ve Barış' başlıklı sunumunda "Nasıl Dinlemeli?", "Şiddetsiz İletişim", "Öfke Yönetimi", "Çatışma Durumuna Bakış", "Çatışmanın Kökenleri" konularını ele aldı.

Ka.Der tarafından düzenlenen 'Çatışma Çözümü ve Barış' toplantısında kadınların siyaset yaparken karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya DEVA Partisi Tuzla İlçe Başkanı Ceylan Yalçın, CHP Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Sevgi Uluğ, CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi Özlem Bulut, CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi N. Figen Karahan, İBB ve Avcılar Belediye Meclis Üyesi Kimet Batmaz, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, Gelecek Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Başa, Gazeteci Seda Türkoğlu (Hürriyet), İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Nur Sinem Kourou, Asistan öğrenci Hazal Çiyit katıldı.

Katılımcılar hep birlikte kadınların karşılaştıkları zorluklara çözüm yolları üretmeyi amaçladı. Ayrıca toplantıda, iletişim yöntemleri üzerine detaylı bir inceleme yapıldı. Prof. Dr. Nur Bekata Mardin'in değindiği "Nasıl Dinlemeli?", "Şiddetsiz İletişim", "Öfke Yönetimi", "Çatışma durumuna bakış", "Çatışmanın kökenleri" başlıklar altında gerçekleşen oturumlar, etkili iletişim tekniklerini vurgulayarak katılımcıların bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Toplantının sonunda, katılımcılar Ka.Der'in kadınların güçlenmesi ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların siyasette daha etkin rol oynaması konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

"ÇATIŞMAYA GİRMEDEN BÜTÜN FARKLILIKLARIMIZLA İLETİŞİMDE BULUNABİLİRİZ"

Toplantı sonunda katılımcıların görüşleri alındı. KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, toplantının amacına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimizin hafızalarında yer ettiği gibi gerek parlamentoda gerek Belediye Meclis'inde yapılan toplantılara katılan kişilerin, birbirlerine uyguladıkları şiddet dili ve çatışma ortamının aslında siyasette var olmak isteyen kadınları, bazen geride bıraktığı bazen de öfke diline kendilerini kaptırarak siyaset yapmaya çalıştıklarını izlemekteyiz. Bu, siyasetin başka bir dile ihtiyacı olduğunu bizlere göstermektedir. Çatışmaya girmeden bütün farklılıklarımızla birbirimizi anlayarak ve ötekileştirmeden iletişimde bulunabiliriz. Ka.Der olarak bunun hayata geçmesi için mücadele edeceğiz."