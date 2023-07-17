Kadınlar Voleybol Takımı Maç Takvimi | Türkiye - İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan, Almanya maçı ne zaman?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu! Finalde Çin'i 3-1 yenerek zafer elde eden milliler, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak. Spor tutkunları, 2023 Türkiye Kadınlar Voleybol maç takvimini öğrenerek maç tarihlerini merak ediyor. Peki, Kadınlar Voleybol Takımı Maç Takvimi nedir? Türkiye - İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan, Almanya maçı ne zaman? İşte detaylar…

Şampiyonluk sonrası TRT muhabiri, canlı yayında milli voleybolcuyu kızdırdı: Nasıl bir soru bu?

Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Peki, Kadınlar Voleybol Takımı Maç Takvimi nedir? Türkiye - İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan, Almanya maçı ne zaman? İşte detaylar…

KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2023 TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Millilerimiz, C Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasındaki maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.