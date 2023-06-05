Kadınlar 300 yıllık geleneklerini yaşatıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

ANTALYA Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde yöreye özgü 300 yıllık gılamık dokuma sanatı yaşatılıyor. Ormanalı kadınlar dokuma tezgahlarında hem kültürlerini yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Geçmişi 300 yılı bulan ve Türkiye kültürel mirasında yeri olan gılamık dokuma sanatı yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kadınlar dokuma tezgahlarında peştamal, masa örtüsü, şal, perde gibi ürünler üretiyor. Dokuma işi yapan ev hanımı Hacer Parmaksız, 13 yıl önce öğrendiği dokuma sanatını severek yaptığını söyledi. Kendisinin Ormana'da doğup büyüdüğünü ve bu sanatın atalarından kaldığını söyleyen Parmaksız, "Ben dokumayı 2010 yılında Ormana'da açılan kursa katılarak öğrendim. 13 yıldır ise severek gayretle devam ediyorum. Tabi ki zorlukları vardır. Sabır isteyen bir iştir. Fakat severek yapıyoruz. Gılamıklı dokuma bizim kültürel mirasımızdır. Bunu yaşatmaya gayret gösteriyoruz ve devam ediyoruz" dedi.

Dokuma sanatını sürdüren Hülya Kocakulak, dokumayı 2 yıl önce öğrendiğini ve severek yaptığını söyledi. Dokumanın gerçekten el emeği göz nuru olduğunu söyleyen Kocakulak, "Atalarımızdan gelen geleneğimizi canlı kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dokuma hassas bir iştir. Bu iş zor ama severek yapıyoruz. Ellerimiz kollarımız bütün vücudumuz çalışıyor. Ürettiğimiz ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Ormana'da dokuma sanatı unutulmaya yüz tutmuştu. Bu 300 yıllık geçmişi olan dokuma geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işi sevmezsen yapamazsın. Kendini dokumaya adapte edersen çok güzel ürünler çıkarabiliyorsun" diye konuştu.

Dokuma öğretmeni Feride Canbaş, Ormana mahallesinde dokuma öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. Dokuma sanatı Ormana mahallesinde 300 yıllık belki daha da fazla bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Canbaş, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmak üzere başlatılan bir proje ile bu sanatı yeniden ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ormana mahallesinde eskiden bütün evlerde dokuma tezgahlarında dokuma işi yapılmaktaymış. Teknoloji ilerledikçe zaman içerisinde bu sanat yok olmaya başlamış ve neredeyse unutulmaya yüz tutmuş. Ormanalı hayırseverlerin destekleriyle Biz yeniden gılamık dokuma başlayarak bu sanatı canlandırmaya başladık. Amacımız yeni yeni insanlara dokumayı öğreterek bu kültürü nesilden nesille aktarmak istiyoruz" dedi.