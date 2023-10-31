Kadınlar, 3 boyutlu tablolarla bütçelerine katkı sağlıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki kursta kağıt rölyef yapmayı öğrenen kadınlar, ürettikleri üç boyutlu tabloları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Çekerek Halk Eğitim Merkezince ilçedeki kadınların meslek öğrenmesi ve boş zamanlarını üreterek değerlendirmesine katkı sağlamak maksadıyla kağıt rölyef yapımı kursu açıldı. 20 kursiyerin bulunduğu kursta kadınlar, Hüsn-i hat, tarihi mimariler ve manzara resimlerini uygun teknikleri kullanarak üç boyutlu hale getiriyor. Kadınların marifetli ellerinde üç boyutlu tablolara dönüşen çalışmalar, süs ya da hediyelik eşya olarak talep görüyor. Kursta kadınların yaptığı tablolar, ebatlarına göre 500 ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

"Yaptığımız ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Kursiyerlerden Arzu Çakmak yaptığı açıklamada, yapılan tabloları satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade ederek, "Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan rölyef kursunda bu sanatı öğrendik, yaptığımız ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Burada mimari tablolar, Hüsn-i Hatlar, çiçek desenlerini yapıyoruz. Kursta verimli zaman geçirip evimize katkı da bulunuyoruz" dedi.

Ev hanımı olan Elif Sümbül ise kursta boş zamanlarını değerlendirdiğini belirterek sanat öğrendiğini söyledi.

Usta öğretici Elif Lale de 20 kursiyerinin bulunduğunu aktararak, "Burada çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Rölyef sanatı ile bristol kağıdı çeşitli materyallerle yükseltilerek ya da alçaltılarak boyut kazandırıyoruz. Genelde mimari çalışmalarda ve insani figürlerde 3 boyutlu derinliği gösterebiliyoruz. Kursumuzda Çekerekli kadınların sosyalleşmesi, evlerden çıkıp hobi edinmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Kursta kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar ve bununla da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.