KADININ BEYANI ESASTIR DEĞİŞTİ Mİ? 6284 kaldırıldı mı, değişti mi, uygulandı mı?

Kadınların şiddete uğramasını önleyici tedbirler kapsamında 2012 yılında çıkartılan 6284 No'lu kanundaki 'kadının beyanı esastır' ibaresinin değişip değişmediği merak konusu oldu. Peki, Kadının beyanı esastır değişti mi? 6284 kaldırıldı mı, değişti mi, uygulandı mı? İşte detaylar…

25 Kasım 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelge ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusu gündeme geldi. Genelgenin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, 6284 sayılı kanunda bulunan ve kamuoyunda "kadının beyanı esastır" olarak bilinen maddenin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddiaları ortaya çıktı. Peki, Kadının beyanı esastır değişti mi? 6284 kaldırıldı mı, değişti mi, uygulandı mı? İşte detaylar…

KADININ BEYANI ESASTIR DEĞİŞTİ Mİ?

Genelgede öne çıkan altıncı madde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmalarının yapılacağına vurgu yapmaktadır. Ancak, "Kadının beyanı esastır" ilkesinin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddiası, genelgedeki bu madde ile ilişkilendirilmiştir.

6284 KALDIRILDI MI, DEĞİŞTİ Mİ, UYGULANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca, kanunlar ile genelgeler arasındaki hiyerarşi gözetildiğinde, kanunlar genelgelerden üstündür. Bu bağlamda, genelgeyle kanunda bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yaparak 6284 sayılı kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını net bir şekilde belirtmiştir. Bu bağlamda, genelgedeki maddenin iddialara temel teşkil etmediği anlaşılmaktadır.