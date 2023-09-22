Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Balıkesir'de Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetler gözden geçirildi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme yapıldı.