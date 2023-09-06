Kadın, Van Gölü için Süphan Dağı'na çıktı

Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Ağrı Dağı'na gelinlik giyerek tırmanış yapan kadın, bu sefer de Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanış yaptı. Sevgül Eraslan, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne sahip çıkmak amacıyla zirveye çıktığını belirtti.

- Ağrı Dağı'yla evlenen kadın Van Gölü için Süphan'a çıktı

BİTLİS - Kadına şiddete dikkat çekmek için gelinlik giyerek Ağrı Dağı'na çıkan kadın, bu sefer Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Daha önce Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na gelinlik giyerek tırmanış yapan Eraslan, kadına şiddete dikkat çekmiş ve dağda sembolik evlilik yapmıştı. Sevgül Eraslan, bu sefer de Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanış yaptı. 4 bin 58 rakımlı zirveye çıkan Sevgül Eraslan, "Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak, gelecek nesillere tertemiz bir miras bırakmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmandım" dedi.