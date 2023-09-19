Kadın, Uyurken Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kadın, kendisini ve çocuklarını döven eşini uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kadın, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Süreyya Kalkan (39), kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan'ı (40) yatağından uyurken boğazından bıçaklayıp öldürdü. Kalkan, olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Süreyya Kalkan, dün akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan'ı, uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkan'ı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Ahmet Kalkan'ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan'ın ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği belirtildi.

Süreyya Kalkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.