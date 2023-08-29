Kadın Üretim Kooperatifi'nin ilk ürünü olan ayçiçekleri toplandı

Kadınların ilk emekleri dalından koparılmaya başlandı

AĞRI - Doğubayazıt'ta, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle kurulan Kadın Üretim Kooperatifi'nin ilk ürünü olan ayçiçekler toplandı.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar öncülüğünde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün desteğiyle kurulan "Kadın Üretim Kooperatifi" ile maddi ve manevi birçok problemle uğraşanlar kadınlar topluma kazandırılıyor. Proje ile ilçeye bağlı her mahallede bir tarla olacak şekilde, kooperatife geçici süreliğine tahsisi yapılan tarlaların ekim ve biçim işlemleri yapıldı. Bu doğrultuda kadınların ilk emekleri olan ayçiçekleri toplanmaya başlandı.