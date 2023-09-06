Kadın, Süphan Dağı'na çıkarak Van Gölü'ne dikkat çekti

Kadına şiddete dikkat çekmek için gelinlik giyerek Ağrı Dağı'na çıkan kadın, bu sefer Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Kadına şiddete dikkat çekmek için gelinlik giyerek Ağrı Dağı'na çıkan kadın, bu sefer Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Daha önce Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na gelinlik giyerek tırmanış yapan Eraslan, kadına şiddete dikkat çekmiş ve dağda sembolik evlilik yapmıştı. Sevgül Eraslan, bu sefer de Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanış yaptı. 4 bin 58 rakımlı zirveye çıkan Sevgül Eraslan, "Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmak, gelecek nesillere tertemiz bir miras bırakmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmandım" dedi. - BİTLİS