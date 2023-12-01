İZMİT'te, K.Y. (26) isimli kadın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Ç.C.'nin (27) evine girmeye çalıştığını fark edip KADES uygulamasından ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 3 dakika içinde adrese gelerek Ç.C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakaladı.

Kadın, şiddet uygulayan eski sevgilisini KADES ile ihbar etti

İZMİT'te, K.Y. (26) isimli kadın, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Ç.C.'nin (27) evine girmeye çalıştığını fark edip KADES uygulamasından ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 3 dakika içinde adrese gelerek Ç.C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y., daha önce kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ç.C.'yi, kapıda, evine girmeye çalışırken görüp Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi. Eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanan Ç.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada K.Y.'nin, eski sevgilisi Ç.C.'nin kendisini bulamaması için sık sık adres değiştirdiği, olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı öğrenildi. (DHA)