Kadın, Şiddet Uygulayan Eşinden Boşanmak İsteyince Bıçaklandı

Denizli'de şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan bir kadın, mahkemenin verdiği cezayı az bulduğunu belirtti.

DENİZLİ'de şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen eşi Hülya G.'yi (33) darbedip, bıçakla yaralayan Yasin G. (30) 'haksız tahrik indirimi' ile toplam 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin G.'ye verilen cezayı az bulduğunu belirten Hülya G., "Bu karardan dolayı üzgünüm. Can güvenliğimden endişeleniyorum" dedi.

Pamukkale'de yaşayan Hülya G. geçen yıl ocak ayında tanıştığı Yasin G. ile evlendi. Evlendikten 3 ay sonra Hülya G., eşi Yasin G.'nin kendisini darbettiği gerekçesiyle boşanmak istedi. Eşine boşanmak istediğini söyleyen Hülya G. bıçaklı saldırıya uğradı. Valizini toplayıp evden ayrılmak üzereyken eşi tarafından zorla tutulan Hülya G. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Bıçak darbelerinden biri Hülya G.'nin kalbine yakın bir bölgeye isabet etti. Hülya G.'nin giydiği kalın kazak ve mont bıçağın derin bir kesik açmasına engel oldu. Yaralanan Hülya G. darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Yasin G. tutuklandı. Yasin G. hakkında Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıla kadar, 'Hakaret' suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Yasin G., dün görülen karar duruşmasında kasten yaralama suçundan 3 yıl 6 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 6 ay ceza verildi. Savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve tahrik ettiğini ileri süren sanığın bu cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak toplam 2 yıl 7 aya indirildi.

'EKSİK CEZA TAYİNİ NEDENİYLE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Hülya G.'nin avukatı Senay Kozan, olayın açıkça öldürmeye yönelik bir teşebbüs olduğunu belirtip, "Sanığa eksik ceza tayini nedeniyle bu kararı, istinaf mahkemesine taşıyacağız. Kadına karşı şiddetle mücadelemiz devam edecektir. Olayda sanık boşanmak isteyen eşini 11 santimetre bıçak ile kalbe yakın göğüs bölgesinden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak kasten öldürmek istemiş ancak olay anında müvekkilin üzerinde kalın kazak ve montunun bulunması sebebiyle bıçak kalbe doğru ilerlememiştir. Dosyada bulunan adli tıp raporları, olay anına ilişkin ses kayıtları bulunmasına ve savcının eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istemli mütalaasına rağmen, mahkemece sanığın eylemi kasten yaralama olarak değerlendirilerek karar verilmiştir" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM'

Kendisini darbeden eşinden boşanmak istediği için hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Hülya G. ise "2022 yılı mart ayında boşanmak istediğimden dolayı bıçaklandım. Savcılığa giderek şikayetçi oldum. Yasin G., tutuklandı. 2 ay sonra tutukluluk halinin kaldırılması ile yaşadığım korku arttı. Mahkemeye yaptığımız birçok başvuruya rağmen tutuklanmadı, avukatlarım çare olarak elektronik kelepçe tedbirine başvurdu. Bir süre elektronik kelepçe tedbirinden faydalandım. Bıçaklandıktan sonra karar duruşmasına kadar hep bir korku ile yaşadım. Hak ettiği cezayı almadı. Avukatlarımla beraber yaklaşık 1,5 yıldır adalet mücadelesi verdik. Bu karardan dolayı üzgünüm. Can güvenliğimden endişeleniyorum" diye konuştu.

Davayı takip eden Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, hem kasten öldürme hem de hakaret suçlarından haksız tahrik hükümleri uygulandığını belirtip, "Mahkemece tutukluluk talepleri reddedilerek sanığın adli kontrol tedbiri, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde değiştirilmiştir. Hülya G., evli olduğu erkek tarafından kalbine yöneltilen bıçakla öldürülmekten giysileri sayesinde kurtulmuş, şans eseri hayatta ve adalet arayışındadır. Biz de davanın takipçisi olduk ancak sanığa yeterli ceza verilmemiştir" dedi.