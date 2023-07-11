Kadın, Otomobilini Kesip Tehdit Eden Adamı Öldürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen bir adamı öldüren bir kadın tutuklandı. Kadın, polise verdiği ifadede adamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve sürekli tehdit ettiğini belirtti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra Abid (37) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra Abid'in otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla kesildi. İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Abid, yanındaki tabancayla Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksöğüt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Teksöğüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Abid'i gözaltına aldı.