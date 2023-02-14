Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş altı çocuğu olan ve depremden etkilenen kamu çalışanı kadınlara idari izin verilip verilmeyeceği bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığından geldi. Perki, Kadın memurlara idari izinli mi olacak? Kadın memurlara idari izin ne zaman bitecek? İdari izin kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından alınan karalardan biride ülke genelinde eğitim öğretime 20 Şubata kadar ara verilmesi oldu. Kamuda çalışan kadın memurların idari izinli olup olmayacakları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı tarafından geldi. Peki, Kadın memurlara idari izinli mi olacak? Kadın memurlara idari izin, kaç gün bitecek? İdari izin kimleri kapsıyor? İdari izindeyken il dışına çımkırabilir mi? Detaylar haberimizde...

KADIN MEMURLAR İDARİ İZNLİ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü' tarafındanyapılan açıklamaya göre: Kamuda çalışan kadın memurlar idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanı idari işler Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir "ifadelerine yer verildi.

KADIN MEMURLARI İZİNİ NE ZAMANBİTECEK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan Kamu Çalışanı kadınlara, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilecek. Deprem bölgesi hariçdiğer kamuda çalışan kadın memurlar idari izinleri 20 Şubata son bulacak. Deprem bölgesinde çalışankadın memurlar izinleri 2 Marta kadar uzatılabilecek.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari tatilde memurlar, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları idari izinli sayılmaktadır.

İDARİ İZİNDEYKEN İL DIŞINA ÇIKIRABİLİR Mİ?

657 sayılı Kanunda ise memurların ikamet ettikleri veya görev yaptıkları il dışına çıkışlarını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sonuç olarak hukuki açıdan idari izin kullanan memurlar izin süresince herhangi bir izne tabi olmaksızın il dışına çıkabilir.