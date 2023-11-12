Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Kartal'da 'Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi' düzenledi. Mitingde konuşmalar yapıldı ve mini bir konser verildi.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 'Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi' düzenledi

İSTANBUL'KADIN MECLİSLERİ VE KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU KARTAL'DA MİTİNG YAPTI Murat SOLAKİSTANBUL, (DHA)?KADIN Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 'Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi' düzenledi.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri saat 14.00 sıralarında Kartal'da 'Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi'nde bir araya geldi. Ellerinde döviz ve sloganlarla kortej halinde alana gelen kadınlar, geniş güvenlik önlemleri altında alana giriş yaptı. Gruplar adına konuşmaların yapıldığı mitingde, birde mini konser verildi. Konserin ardından miting olaysız şekilde dağıldı.