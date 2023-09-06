Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü 5 Yıl Uzatıldı

KADIN kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması hedefiyle yürütülen 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törenle yenilenerek 5 yıl uzatıldı.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik protokol, 5 yıl uzatıldı

KADIN kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması hedefiyle yürütülen 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törenle yenilenerek 5 yıl uzatıldı.

Ankara'da 75'nci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bakanlar, 3 bakanlığın iş birliğinde hazırlanan 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

BAKAN GÖKTAŞ: 1007 KOOPERATİF KURULMASINI TEŞVİK ETTİK

Burada konuşan Bakan Göktaş, güçlü bir toplum için kadınların karar alma mekanizmaları ve çalışma hayatında olduğu kadar ekonomik hayat ve ticarette de güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kadınların iş hayatında güçlü bir statü sahibi olmaları; eğitim, girişimcilik, yönetim ve ticaret gibi alanlarda daha görünür olmaları için politikalar üretiyoruz. Bu politikaları hayata geçiriyor, birçok başlıkta farklı temalarla proje gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde hareket alanımızı genişletecek, projeye güç verecek iş birlikleri kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın arka planında kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek yer alıyor" dedi.

Protokol kapsamında düzenlenen eğitimlerle kooperatiflerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "Bunun için uzman ve danışmanlar aracılığıyla kooperatif üyelerinin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu protokol kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle, 81 ilde bakanlığımızın il müdürlükleri koordinasyonunda 'Kadın Kooperatifleri Çalışma Grubu' oluşturduk. 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık. 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirdik. 1007 yeni kadın kooperatifi kurulmasını teşvik ettik. 'Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları' gerçekleştirdik. 10 bölgesel buluşmada 3 bin 550 kişiye ulaştık. Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara taşıyabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI: 13,1 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERDİK

Bakan Yumaklı ise uluslararası araştırmalar incelediğinde; kadınların katıldığı bu tür süreçlerde istihdamının arttığı, yoksulluğun azaldığı, kırsaldan kentlere göçün azaldığı ve sürdürülebilir ekonomik politikaların daha çabuk hayata geçtiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla son 21 yılda bizler de kadınlarımızın tarımsal üretime katılmasıyla ilgili her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. IPARD kapsamında bugüne kadar 6 bin 500 kadınımıza AB standartlarında tarımsal işletme kurmaları için yaklaşık 13,1 milyar liralık destek verdik. Verdiğimiz bu desteğin yatırıma dönüşü de 26 milyar lira olarak gerçekleşti. IPARD ile vermiş olduğumuz desteğin yüzde 42'sinin kadınlardan oluştuğunu memnuniyetle söylemek isterim. Çünkü IPARD yatırımlarında kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT: 1,5 MİLYONA YAKIN KOOPERATİF ORTAĞINA HİZMET SUNUYORUZ

Bakan Bolat da Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında kooperatifleri en önemli aktörlerden biri olarak gördüklerini dile getirerek, "Kooperatiflerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin, ülkemizin kalkınmasına çok kıymetli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Bu doğrultuda bakanlık olarak, yaklaşık 15 bin kooperatife ve 1,5 milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bugün kadın kooperatiflerimizin sayısı ülkemiz genelinde 1000'i aşmış bulunmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönemde de kadın kooperatifi sayımızın artmasına yönelik teşvik ve desteklerimize devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki istihdam yaratmada ve kadın girişimciliğini artırmada kadın kooperatifleri büyük öneme sahiptir" dedi.