Kadın Kooperatiflerine Armağan Bulgurun Hikayesi Konferansı

Kastamonu Üniversitesinde kadın kooperatiflerine yönelik "Anadolu'dan Dünyaya Armağan Bulgurun Hikayesi" konferansı düzenlendi.

Turizm Fakültesi İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda yapılan programda kentteki kadın kooperatiflerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez tarafından "Anadolu'dan Dünyaya Armağan Bulgurun Hikayesi" konferansı verildi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun ata tohumunun merkezi olduğunu söyledi.

Kadınların ata tohumlarının işlenip katma değer kazandırmasında ve bölgenin tanıtımında büyük rol üstlendiklerinin altını çizen Sökmen, "Bu anlamda bu organizasyonu Kastamonu kadınlarına yönelik yapmak istedik. Belki bundan sonra da gene başka illerde kadın kooperatiflerine yönelik organizasyonlar olacak. Kastamonu kadınından bahsederken, Şerife Bacının torunlarından bahsediyoruz. Türkiye'nin gene bir Kurtuluş Savaşı var, bu gıdadır. Dolayısıyla Kastamonu burada gene kilit rol oynuyor." diye konuştu.

Kastamonu'da üretilen buğdayların Türkiye'deki raflarda yer almasını hayal ettiğini ve bu hayalin gerçeklemesinde kadınlara büyük rol düştüğünü dile getiren Sökmen, "Kastamonu turizmde, tarımda bir yerlere gidecekse kadınlarla gidecektir." ifadesini kullandı.

Kerkez ise bulgurun tarihçesi ve önemine ilişkin kadın kooperatiflerine bilgi verip soruları yanıtladı.