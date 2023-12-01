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Kadın Konukevlerinde Finansal Okuryazarlık ve İş Kulübü Eğitimleri Veriliyor

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Türkiye genelindeki 149 kadın konukevinde, aralarında şiddet mağdurlarının da bulunduğu kadınlar finansal okuryazarlık ve iş kulübü eğitimlerine katılarak iş hayatına hazırlanıyor.

Türkiye genelindeki 149 kadın konukevinde, aralarında şiddet mağdurlarının da bulunduğu kadınlar finansal okuryazarlık ve iş kulübü eğitimlerine katılarak iş hayatına hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın kadın konukevlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Göktaş, ülke genelinde Bakanlığına bağlı 81 ilde 112, yerel yönetimlere bağlı 11 ilde 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3, sivil toplum kuruluşlarına bağlı bir olmak üzere toplam 149 kadın konukevinin bulunduğunu bildirdi.

Nüfusu yoğun olan illerde birden fazla kadın konukevinin hizmet verdiğin ifade eden Göktaş, Belediye Kanunu'nun "büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda" hükmü kapsamda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce, valiliklere, kadın konukevlerinin yapımına ilişkin yazı gönderildiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınların ve beraberindeki çocukların hiçbir ayrım yapılmaksızın konukevine kabul edildiğini vurguladı.

"Finansal okuryazarlık, ebeveynlik becerisi, iş kulübü, sıfır atık yönetimi..."

Kadın konukevlerinde barınmanın yanı sıra eğitim desteği de verildiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadın konukevinden hizmet alan kadınlara yönelik çeşitli konularda eğitimler düzenlenmektedir. Finansal okuryazarlık, ebeveynlik becerisi, iş kulübü, sıfır atık yönetimi, bağımlılık farkındalığı, aile, dijital şiddet ve siber zorbalık eğitimleri düzenli olarak verilmektedir. Diğer taraftan kadınların istihdama katılımının sağlanması amacıyla İŞKUR ile iş birliği içerisinde kadınlara özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş kulübü eğitimleri her ay düzenli olarak sunulmaktadır. Mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen kadınlar, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, İŞKUR, belediyeler ve halk eğitim merkezlerinin düzenlediği meslek edindirme kurslarına yönlendirilmektedir."

Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımları konusunda gereken bilgi ve becerileri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Kadın

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