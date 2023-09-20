Kadın, Kocasını Uyurken Bıçaklayarak Öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken boğazından bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kendisini ve çocuklarını döven kocası Ahmet Kalkan'ı (40) yatağında uyurken boğazından bıçaklayıp öldüren Süreyya Kalkan (39), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Süreyya Kalkan, akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan'ı, uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkan'ı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Ahmet Kalkan'ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan'ın ilk ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği öğrenildi.

Süreyya Kalkan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.