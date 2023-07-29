Kadın, kocası tarafından öldürüldü: 'Kızımı daha önce dövdü, düzelir diye şikayetçi olmadık'

'KIZIMI DAHA ÖNCE DÖVDÜ, DÜZELİR DİYE ŞİKAYTÇİ OLMADIK'

Anne Safiye Gideroğlu (53) kızı Suzan Çalık'ın (26) işten geldiği sırada maden işçisi eşi Uğur Çalık (29) tarafından öldürüldüğünü söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Safiye Gideroğlu, "Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi; ancak damat ayrılmak istemedi. Benim kızımı durmadan tehdit etti. Hakaretlerde bulunuyordu bize. Benim 2 kızım daha var onlara da aynı şeyleri yaptı. Ben adalet istiyorum. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Suçsuz yere benim 26 yaşındaki kızımı nasıl öldürür? 4 ve 6 yaşında 2 çocuğu vardı kızımın. Bayramda köye geldiklerinde durup dururken kızımı dövdü. Şikayetçi olmadık bu olayda, 'araları düzelir' diye; ama ne yazık ki düzelmedi, hatta daha kötüye gitti. Kızımın ne hayalleri vardı" diye konuştu.

Tuğba SIR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,