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Kadın Kayıp Olayında Cesede Ulaşılamadı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın cesedi bulunamadı. Eşi Tayfur Kılıç'ın uçurumdan attığını söylediği yerde yapılan aramalarda hiçbir iz bulunamadı.