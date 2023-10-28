Kadın Kayıp Olayında Cesede Ulaşılamadı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın cesedi bulunamadı. Eşi Tayfur Kılıç'ın uçurumdan attığını söylediği yerde yapılan aramalarda hiçbir iz bulunamadı.
CESEDE HENÜZ ULAŞILAMADI
Konya'nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç'ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç'ın cesedini arayan polis ekipleri, hiçbir ize rastlamadı. Bölgeye getirilen kadavra köpekleriyle aramalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın