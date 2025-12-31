Haberler

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü
Güncelleme:
Çanakkale'de kadın hakim F.K.T.'nin kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı B.D. tarafından adliye lojmanında darbedildi. Elmacık kemiği kırılan hakim hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

  • Çanakkale'de kadın hakim F.K.T., erkek arkadaşı B.D. tarafından evinde darbedildi ve elmacık kemiği kırıldı.
  • Şüpheli B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de 33 yaşındaki kadın hakim F.K.T., erkek arkadaşı 36 yaşındaki B.D. tarafından evinde darbedildi. Elmacık kemiği kırılan hakim hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EVDE KİM VAR?" SORUSU TARTIŞMA ÇIKARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan F.K.T.'nin, 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında inşaat mühendisiB.D.ile tanıştığı ve ikili arasında kısa süre önce ilişki başladığı belirtildi. Yaşananların, Doğan'ın ofisine sipariş ettiği tatlının kurye tarafından yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürülmesiyle başladığı aktarıldı. Kadın hakimin durumu mesajla Doğan'a bildirmesi üzerine, "Evde kim var?" sorusuyla tartışmanın büyüdüğü iddia edildi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP HAKİMİN EVİNİ BASTI

B.D. 'nin, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenmesi üzerine kıskançlık krizine girerek lojmana gittiği öne sürüldü. İddiaya göre alkollü şekilde daireye giren Doğan, kadın hakimi yatak odasına çağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Doğan'ın F.K.T.'yi darbettiği belirtildi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Olay sırasında evde bulunan kişilerin daireden ayrıldığı, kadının 112'yi aramasıyla adrese polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi. İlk müdahalesi yapılan F.K.T.'nin hastaneye kaldırıldığı ve elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Gözaltına alınanB.D.'nin ifadesinde, daha önce evde misafir olduğu belirtilen avukata ait bir tişört bulduğunu, bu nedenle çift arasında daha önce de tartışma yaşandığını söylediği aktarıldı. Doğan'ın, o gün avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerine hakim olamadığını ve pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenB.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

