Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin meyve kurutma tesisi ürün yelpazesini genişletiyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığı ile kurulan Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne bağlı meyve kurutma tesisi, ürün yelpazesini genişleterek hizmet vermeye devam ediyor. Tesisin çalışmalarını inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ürün çeşitliliğinin artacağını belirtti.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığı ile kadınların iş hayatına katılması amacıyla kurulan Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne bağlı meyve kurutma tesisi ürün yelpazesini genişleterek hizmet hayatına devam ediyor.

Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne bağlı Akşehirli kadınların görev yaptığı meyve kurutma tesisinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve ürün yelpazesindeki son durumunu Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yerinde inceledi. Meyve kurutma tesisinde ilk aşamada 7 kadın ile çalışmalar başlatılırken, ilerleyen dönemler için Kadın Girişimciler Kooperatifi ile tesiste görev yapacak kadın personel sayısının da artırılması hedefleniyor.

"İşlenen ürünlerin çeşitliliği artarak üretim hız kazanacak"

Meyve kurutma tesisindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Salih Akkaya, "Kadınların iş hayatına atılmasında büyük bir paya sahip Kadın Girişimciler Kooperatifi'ndeyiz. Akşehir Belediyemizin projesi olan ve Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz meyve kurutma tesisimiz üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüketicilerimizin en çok sevdiği ürünler arasında elma kurusu yer alıyor. Hanım kardeşlerimiz tarafından, şu anda sezonu olan eriğin işlemesi de başladı. Eriğin yanında farklı meyvelerden oluşan armut, şeftali, kavun, karpuz gibi ürünlerinin kurutmalarını da yaptılar. Sebze grubunda ise, acı biberin de kurutma işlemini yapıyorlar. İnşallah her geçen gün burada işlenen ürünlerin çeşitliliği artarak üretim hız kazanacak. Kooperatif üyelerimiz işin sahibidir. Emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA