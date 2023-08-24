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Kadın futbolcuyu zorla dudağından öpen federasyon başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

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FIFA, Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

FIFA, Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında bazı uygunsuz hareketlerinden dolayı ülkesinde istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

Kadın futbolcuyu zorla dudağından öpen federasyon başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma ile ilgili nihai karar alınana kadar başka bir yazılı açıklama yapılmayacağını belirten FIFA, tüm insanların kişilik haklarına saygı gösterme konusundaki mutlak kararlılığını yinelediğini ve bu nedenle aksi yöndeki her türlü davranışı şiddetle kınadığını ifade etti.

RFEF Genel Kurulu, Rubiales'in durumunu değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacak. Rubiales, yaptığının yanlış olduğunu kabul edip özür dilese de bu tepkileri azaltmakta yeterli olmadı.

Kadın futbolcuyu zorla dudağından öpen federasyon başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Kadın

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