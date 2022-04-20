BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kadın futbolculara forma desteği

İSTANBUL Altınbaş Üniversitesi, namağlup durumda bulunan Bağcılar EvrenSpor Kadın Futbol Takımı'na, kadının spordaki başarısını desteklemek için forma sponsoru oldu.

Bağcılar EvrenSpor Kadın Futbol Takımı ile Altınbaş Üniversitesi arasında, dün saat 11.00'de üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi'nde forma sponsorluk imza töreni gerçekleşti. Törene, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Kulüp Başkanı Mehmet Sirkeci, Bağcılar Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Danışmanı Mehmet Sirkeci ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri ve takım oyuncusu kadın futbolcuları da katıldı.

"Forma sponsoru olarak EvrenSporu destekliyoruz"

İmza töreninde konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Altınbaş Üniversitesi olarak Bağcılar'da rektörlüğü bulanan ve bu ülkede en fazla öğrencisi bulunan bir yükseköğretim kurumu. Biz bugün yeni bir işbirliğinin ortasındayız. Başındayız demiyorum epeydir iç içeyiz. Bir aya yakın beraberiz. Forma sponsoru olarak EvrenSporu destekliyoruz. Onlarda gollerini atarken bizim formalarımız ile atıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de Kadın futbolu yeni yeni gelişen spor dallarından biri. Yeni yeni şampiyonlar ligine ileride takım gönderecek bir seviyeye ulaştık. Zaman zaman seyrediyorum. Hak ettiği yerde mi? değil. Kanallarda bile maçları bulmak için baya uğraşıyorsunuz. Ancak futbol kulüplerinin kendi kanallarında yer veriliyor. Dünyada böyle değil ama olimpik spor olarak oynanan bir spor dalı. Bizde geçlerimizin, kadınlarımızın, kız çocuklarımızın bu sporda yer almalarına destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Şuan takımın gol kraliçesi benim"

Takımın gol kraliçesi olan Sema Baydur "Marmara Üniversitesi Antrenörlük 2. sınıf öğrencisiyim futbola biraz zor başladım. İlk başta kadın futbol takımları yoktu. Bende okulda ve sokakta oynarken beni bir hocamız fark etti. Seni bir takıma yollayalım dedi. Bu şekilde futbola başladım. Yine yetersiz olduğu için uzak mesafe veya bir destek olmadığı için kadın futboluna bırakmak zorunda kaldım. Bir sene oynamadım sonra tekrardan başladım. En son Bağcılar EvrenSpor takımına transfer oldum. Şuan her şey güzel geçiyor ve şuan takımın gol kraliçesi benim. Bu sezon 14 golüm oldu" diye konuştu.

"Bin 600 erkek arasından ilk 16'ya girmiştim"

İlk 16'ya giren Esra Özkan, "Marmara Üniversitesi beni gördü 12 yaşındayken ve beni kendi bünyesine aldı. Orada üniversitede okuyan takım arkadaşlarım oldu. U-17, U-19 milli takımlarında boy gösterdim. Lise zamanında İtalya'da düzenlenen liseler arası Futsal Dünya Şampiyonası'nda bir şampiyonluk yaşadım. Üniversite hayatım da yine Marmara Üniversitesi'nde devam etti. Onun dışında farklı takımlarda oynadım ancak bazı olumsuzluklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şuanki takımımızın hocası Fatma hoca bana destek oldu ve futbola geri döndüm. Sadece lig yükselecek diye değil, şampiyon olacağız diye başladık. En önemlisi de rakiplerimizin saygısını kazanarak şampiyon olduk. Bin 600 erkek arasından ilk 16'ya girmiştim. Böyle bir 15 günlük eleme süreciyle ilk 16'ya seçildim" ifadelerini kullandı.