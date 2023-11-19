Kadın, Eşi ve Babasını Öldürdü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir kadın, eşi uyurken bıçaklayarak öldürdü ve babasını boğmaya çalıştı. Kadın, tedavisinin ardından tutuklandı.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan'ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce Bostan ailesinin Duman Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi. Emine Bostan, gece uyuduğu sırada eşi Eyüp Bostan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.'nin çığlıklarını duyan Emine B.'nin kızı, dedesini kurtardı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Emine Bostan, ilk işlemlerinin ardından tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bostan, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Bostan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.