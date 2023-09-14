Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin Kapatılmasına Red

GAYE ŞEYMA CAN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kapatılmasına yönelik dava İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Karar aslında olması gerektiği gibi çıktı. Olması gereken buydu. Bundan sonra da bizim sorumluluğumuz büyük. Biz omzumuzda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden varsın bütün güçleriyle saldırsınlar bizlere" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne "Aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı" ve "Cumhurbaşkanına hakaret söylemlerinde bulunduğu" gibi iddialarla İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava reddedildi. Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şunları söyledi:

"6284'E EL UZATILIRSA YUMRUĞUMUZU SIKIP KARŞILARINA DİKİLECEĞİZ: Haklarımızdan, örgütlerimizden politik mücadelemizden vazgeçmeyiz, karar olumsuz çıksa da vazgeçmeyecektik ve bunu gördüler. Hani hep diyorum ya siyasi iktidar, o bizim haklarımızı ellerimizden almaya kalkanlar ülkeyi karanlığa sürüklemeye çalışanlar kendi amaçları doğrultusunda konuşuyorlar, adımlar atacaklarını düşünüyorlar ya medeni kanun, 6284 (Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) Anayasa, karma eğitim mücadelemizi hesaba katmadan bunları söylüyorlardı. Bugün de bunu söyledik duruşmaya girmeden önce. Karar aslında olması gerektiği gibi çıktı. Olması gereken buydu. O yüzden bundan sonra da bizim sorumluluğumuz büyük. Biz onun omzumuzda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden varsın bütün güçleriyle saldırsınlar bizlere. Bugün bu duruşma salonundan nasıl kazanarak alnımız ak başımız dik çıktıysak, yine alnımız ak başımız dik olacak. Onlar 6284'e el uzatırsa biz yumruğumuzu sıkıp karşılarına dikileceğiz. Adliyelerde, meydanlarda olmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Ülkenin dört bir yanında kadın meclislerini görecekler.

2 ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI, GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI TAŞIMAK SUÇ DEĞİLDİR: Biz duruşmaya giderken burada basın açıklamamızı yaptık. Tam duruşmaya geçeceğimiz esnada iki arkadaşımız gözaltına alındı. Hukuksuzluk diz boyu, neye göre gözaltına alındıkları belli değil. Tek bir bilgi veren yok, kimse bir şey bilmiyor. Ama kolluk, polisler, Çevik Kuvvet kimin emriyle dalıyor da saldırıyor kadınlara. Tabii ki bunları biliyoruz biz. Haberiniz olsun biz haklarımızla fiilen karşınızda olmaya, o gökkuşağının bütün renklerini ülkenin dört bir yanında dalgalandırmaya devam edeceğiz. Gökkuşağı bayrağı taşımak suç değildir."

AVUKAT LEYLA SÜREN: BİZLER ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SESİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun avukatlarından Rukiye Leyla Süren da "Bir derneğin kanuna ve ahlaka aykırı olduğunu iddia ediyorsanız, bizlerin kanuna ve aykırı olduğunu iddia ediyorsunuz demektir. Duruşma salonunda da söylediğim gibi, biz hukukçular duruşma salonlarında öldürülen kadınların sesi olmak zorundayız. Olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. İstismara uğrayan çocuklar için, Fıkıh Der gibi davalarda olmaya başladık ve oralarda yüzlerce yılı aşan cezaların alınmasını sağladık. 'Bunlar kanuna ve ahlaka aykırı gelmekse biz bu eylemi yapmaya devam edeceğiz' dedik. Hepminize minnettarım, çok teşekkür ediyorum" dedi.

PLATFORM BAŞKANI GÜLSÜM ÖNAL: KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMA FİKRİNİ KİMSE KAPATAMAYACAK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Önal ise "Tek bir kadının tüm kadınları ve eşitsizliğe uğrayan herkesi temsil eden davasında olduğu gibi, şimdiye kadar 13 yıl boyunca adliyelerde hak ararken olduğu gibi, bu binadan, bu heyetten, Türkiye hukuk sisteminden adalet bekliyorduk ama bundan da öte bir mantık bekliyorduk. Bu davanın açılması hem hukuka hem mantığa aykırı. Olması gereken nihayet gerçekleşti. Fikirler ölmez. Kadın cinayetlerini durdurma fikrini kimse kapatamayacaktı ki" ifadelerini kullandı.