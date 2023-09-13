Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Kapatma Davası Reddedildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının reddine karar verildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı derneğin avukatları, başkan ve yardımcıları, temsilcileri ile bazı illerdeki baro görevlileri katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Elifnur Ertürk, Konya'da öldürülen Ece Ertürk'ün kız kardeşi olduğunu, dava sürecinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun destekçileri olduğunu söyledi.

Tanık Nuray Çalayır, 2013'te kızının eşi tarafından öldürüldüğünü anlatarak, o süreçte platformun kendisine maddi ve manevi destek verdiğini ifade etti.

Duruşmada son sözü sorulan davalı platformun genel temsilcisi Gülsüm Önal, "Bu duruşmadan ne sonuç çıkarsa çıksın kadınlar yaşayacak. Biz, karar ne olursa olsun eşit ve güzel ülkemizi kuracağız." diye konuştu.

Diğer avukatlar da davanın reddedilerek, derneğin kapatılmamasını talep etti.

Mahkeme, gerekçesi daha sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

Davanın konusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtilmişti.

Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, "kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mefhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, eski HDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı" aktarılarak, gereğinin yapılması istenmişti.

Derneğin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerle mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen davanamede, derneğin feshine karar verilmesi talep edilmişti.