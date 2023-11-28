Kadın, Boşanma Aşamasında Eşini Yaraladı

Kayseri'de boşanma aşamasında olan bir kadın, kocasının dudağına yumruk atıp tırnaklarıyla yaraladığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu kocası S.Y.'nin (30) dudağına yumruk atıp, tırnakları ile yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mürvet Ç. (22), 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mürvet Ç. ile kocası S.Y. arasında boşanma aşamasında oldukları dönemde evdeki eşyalar ve çocukların velayetinin alınması konusunda tartışma çıktı. Mürvet Ç. kocası S.Y.'nin dudağına yumruk attı ve tırnakları ile yaraladı. Şikayet üzerine Mürvet Ç. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mürvet Ç. ile eşi S.Y. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen mağdur koca S.Y., "Sanık eski eşim olur. Boşanmadan önce eşya konusunda tartışma çıktı. Eşyalarımı almaya gittim. Bana yumruk attı ve tırnakladı" diye konuştu.

Sanık Mürvet Ç. ise "Eşimden boşandım. Kesinlikle darbetmedim. Boşanma sürecinde tartıştık. Eve gitmek istedim. Bu yüzden itiş kalkış oldu. Çocuğu vermek istemedim. Bu yüzden şikayetçi olmuş" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Mürvet Ç.'yi, 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.